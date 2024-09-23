القسام: أوقعنا رتلًا من آليات الاحتلال في كمين محكم شرقي رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مجاهديها من إيقاع رتل من آليات الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم معد مسبقًا على خط إمداد القوات المتوغلة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت القسام، في بلاغ عسكري وصل وكالة "الرسالة نت"، يوم الاثنين، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف 3 جرافات عسكرية من نوع "D9" ودبابتين من نوع "ميركفاه"، أثناء مرورها على مفترق "جورج" الشرقي بقذائف "الياسين 105" وعبوات العمل الفدائي.

وكانت كتائب القسام استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في منطقة الشوكة شرقي رفح.

كما استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد "تلفزيونية" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشوكة.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 353 يومًا.