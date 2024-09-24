سوق صرف متقلبة في (إسرائيل).. إلى أين يتجه الدولار شيكل؟

يعيش سوق الصرف الأجنبي في (إسرائيل) حالة من التقلب الكبير في ظل المخاطر التي تمر بها الأسواق المالية مع التصعيد الكبير على الجبهة اللبنانية.

وفي تعاملات ظهر الثلاثاء، ارتفع الشيكل قليلاً مقابل الدولار الأمريكي وانخفض قليلاً مقابل اليورو.

وارتفع سعر الشيكل مقابل الدولار بنسبة 0.19% إلى 3.772 شيكل/ دولار، وارتفع سعر الشيكل مقابل اليورو بنسبة 0.10% إلى 4.204 شيكل/ يورو.

وحدد بنك إسرائيل أمس سعر صرف الشيكل مقابل الدولار بارتفاع بنسبة 0.372% عن يوم الجمعة، عند 3.779 شيكل للدولار.

كما حدد سعر صرف الشيكل مقابل اليورو بانخفاض بنسبة 0.109% عند 4.20 شيكل لليورو.

وبسبب التصعيد في الشمال، وصل سعر الشيكل مقابل الدولار إلى مستويات لم نشهدها منذ بداية أغسطس، وسعر الشيكل مقابل اليورو أعلى مما كان عليه منذ نوفمبر من العام الماضي.

وتجاوز سعر الشيكل مقابل الجنيه الإسترليني 5 شيكل للمرة الأولى منذ صيف عام 2016 عندما صوتت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال يوسي فرايمان، الرئيس التنفيذي لشركة بريكو لإدارة المخاطر والتمويل والاستثمارات إن ارتفاع وتيرة التصعيد في الشمال أدى إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي وتقليص التعرض للشيكل، وهي الخطوة التي عززت قيمة الدولار إلى ما يزيد عن 3.78 شيكل/ دولار.

وأضاف فرايمان: "العرض من النقد الأجنبي للشركات، التي تسعى إلى الاستفادة من أسعار الصرف المرتفعة، يخفف من شدة الطلب وفي المرحلة الحالية يثبت انخفاض قيمة الشيكل فوق مستوى 3.8 شيكل/ دولار".

ويتوقع أنه لم تستنفد إمكانات انخفاض قيمة الشيكل بعد، وقد يستمر الدولار في التعزيز فوق مستوى 3.8 شيكل/ دولار خلال الأيام المقبلة.