حزب الله يستهدف مقر قيادة الموساد (الإسرائيلي) في ضواحي (تل أبيب)

أعلن حزب الله، صباح يوم الأربعاء، عن استهدافه مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في ضواحي "تل أبيب"، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري: "أطقت المقاومة الإسلامية صباح اليوم صاروخًا ‏باليستيًا من نوع "قادر "1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وتفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي".

وأشار حزب الله إلى أن مجاهديه استهدفوا صباح اليوم أيضًا، قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1. ‏

ويستمر انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين ضحايا وجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.