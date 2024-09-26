شهداء وجرحى في 3 مجازر شمال ووسط وجنوب القطاع

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، 3 مجازر في مناطق مختلفة بقطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، بينهم حالات وصفت بـ "الخطيرة".

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال الحربي استهدف بالصواريخ، منزلًا مأهولًا بالسكان شرقي مدينة خانيونس، ما أدى لارتقاء 6 شهداء وإصابة آخرين.

وفي غارةٍ إسرائيلية أخرى، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي نازحين في جباليا شمال القطاع؛ أسفر عن 15 شهيدا وعدد من الجرحى في حصيلةٍ أولية معظمهم من الأطفال والنساء.وعرف من بين شهداء مجزرة المدرسة بمعسكر جباليا: مسعدة عصام صبري أبو طبق، مها جميل درابيه، محمد ناهض الشنباري، ناهض محمد ناهض الشنباري، أيوب سامي سعيد غبن، إسلام صبري محمد عبد النبي، جمال محمد ناهض الشنباري، حسن غسان محمد الخالدي، وجهاد أحمد إسماعيل المصري.

وذكر الدفاع المدني في غزة: "انتشلت طواقمنا عشرات الشهداء والجرحى بعد استهداف الاحتلال مدرسة في جباليا شمالي قطاع غزة"

وأفاد شهود عيان أن المجزرة كانت مروعة والمشاهد صادمة، حيث انتشرت جثث الشهداء بين الأنقاض، واصفين المشهد بأنه "يفوق الوصف" بسبب حجم الدمار وعدد الضحايا.

وإلى مخيم النصيرات، انتشلت طواقم الدفاع المدني، 3 شهداء وعدد من الإصابات من منزل عائلة "أبو جربوع" الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة سوق البلاط بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وعرف من الشهداء من استهداف مخيم 1، مهند عبد الكريم أبو جربوع، سندس عبد الكريم أبو جربوع، وعز الدين عبد الكريم أبو جربوع.

وتُواصل قوات الاحتلال قصف المنازل المأهولة واستهداف العائلات الفلسطينية في مختلف أنحاء قطاع غزة، لليوم الـ 356 على التوالي، مرتكبة مجازر ضد العائلات والنازحين واللاجئين.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي العسكري المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 41 ألفًا و495 شهيدًا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و6 إصابات بجراح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا وجلهم من الأطفال والنساء.