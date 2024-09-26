ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًّا إلى 27 أسيرة

ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ليصل إلى 27 أسيرة، بعد أن حوّلت سلطات الاحتلال ثلاث أسيرات من مدينة رام الله إلى الاعتقال الإداري.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، اليوم الخميس، أن الأسيرات المحولات هن: عبلة سعدات، زوجة الأسير القائد أحمد سعدات، وتحرير جابر، التي تم اعتقالها إداريًا لـ 4 شهور، بالإضافة إلى الطالبة دعاء القاضي، التي ستقضي 3 شهور في الاعتقال الإداري.

وأضاف البيان أن العدد الإجمالي للأسيرات في سجون الاحتلال بلغ 97 أسيرة، ممن تم التعرف على هوياتهن، حيث تتواجد غالبية منهن في سجن الدامون، ولم يتضمن هذا الرقم الأسيرات من قطاع غزة، اللواتي تم اعتقالهن بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكر نادي الأسير أن من بين الأسيرات، توجد أسيرة حامل، إضافة إلى ثلاث أسيرات من غزة معتقلات منذ ما قبل الهجوم على القطاع.

وأشار إلى أن عددًا من أسيرات غزة محتجزات في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال، حيث لا يزال عددهن غير معروف، مع استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقهن.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، تم اعتقال أكثر من 415 امرأة، بما في ذلك الاعتقالات في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأيضًا من الأراضي المحتلة عام 1948.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري ما لا يقل عن 3323 معتقلًا، يخضع جميعهم لمحاكمات شكلية وصورية تحت ذريعة وجود "ملف سري".