إضراب في إسبانيا رفضًا للإبادة الجماعية بغزة

بدأت النقابات الإسبانية ومنظمات المجتمع المدني إضرابًا شاملًا اليوم الجمعة لمدة 24 ساعة؛ احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والاحتلال لفلسطين.

وتزامن الإضراب مع تنظيم مظاهرات حاشدة في العاصمة مدريد والمدن الكبرى مثل برشلونة وبلباو، بمشاركة نقابات طلاب الجامعات.

ودعت النقابات الحكومة الإسبانية في بيانٍ لها، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والعسكرية فورًا مع إسرائيل، مؤكدةً أن الاستمرار في هذه العلاقات يعني المشاركة في التطهير العرقي.

بدوره، أعلن قادة النقابات أنهم سينظمون مظاهرات أمام مصانع الأسلحة ومبنى وزارة الخارجية في مدريد، تأكيداً على رفضهم لدعم إسرائيل.

وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ 357 للعدوان العسكري على قطاع غزة، من استهداف ونسف المنازل والمربعات السكنية، وارتكبت عدة مجازر باستهداف مباشر لمنازل تأوي عددًا كبيرًا من النازحين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و534 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و092 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.