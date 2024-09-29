دعوات للحشد والنفير الجمعة لوقف الإبادة في غزة ولبنان

دعا الشباب الثائر في فلسطين، للنفير العام والتصعيد الشامل من خلال الاشتباك المفتوح ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والمشاركة في الدعوات العالمية للنفير في ذكرى "طوفان الأقصى"، وفاءً للمقاومة في غزة ولبنان.

وطالب الشباب الثائر، كل أطياف شعبنا الفلسطيني بالخروج الحاشد والنفير العام الجمعة المقبلة، في الذكرى الخالدة للسابع من أكتوبر "يوم المقاومة والإباء"، وذلك بعد عام على "طوفان الأقصى".

كما دعا للخروج بمسيرات الغضب رفضًا للعدوان الغاشم على أهلنا في لبنان، ووفاءً لمسيرة القائد الشهيد حسن نصر الله الذي مضى على طريق القدس نصرة لغزة ملتحقًا بركب إخوانه الشهداء.