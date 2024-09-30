الرياضة الفلسطينية تترقب الثالث من أكتوبر بفارغ الصبر

يترقب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يوم الثالث من أكتوبر المقبل، بفارغ الصبر، إذ يعتبره يوماً مفصلياً في تاريخ الرياضة الفلسطينية، ولحظة فارقة لتطبيق العدالة والمساواة بين جميع أقطار العالم الرياضي.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس "الفيفا" اجتماعاً حاسماً مطلع الشهر القادم لإصدار القرار النهائي حول طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها الغير مسبوقة بحق الرياضة الفلسطينية.

وفشل "كونغرس الفيفا" خلال الشهور الماضية، في إصدار حكم نهائي حول الطلب الفلسطيني، بينما أمر بإحالة القضية إلى خبراء قانونيين لإجراء تقييم شامل ومعمق بها.

من جهته كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان صحفي، أنه تلقى مؤخراً التقييم القانوني المستقل بشأن طلبه فرض عقوبات على الكرة الإسرائيلية، وأعلن أنه يقدر الإحترافية والحيادية التي أظهرها "الفيفا" في التعامل مع القضية، معرباً عن ثقته بنزاهة العملية الجارية داخل غرف الاتحاد الدولي.