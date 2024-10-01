حزب الله ينفي دخول أي قوات تابعة للاحتلال الأراضي اللبنانية

في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، نفى الحزب ادعاءات الاحتلال الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس.‏

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله محمد عفيف للجزيرة: كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت لبنان كاذبة، ولم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين مجاهدي المقاومة وقوات الاحتلال

ونوه عفيف إلى أن مجاهدو حزب الله مستعدون للمواجهة مع قوات العدو إذا ما تجرأت أو حاولت دخول لبنان ، مضيفا:"سنلحق أكبر الخسائر في قوات العدو التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية"

وأكد عفيف قصف قاعدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد ليس إلا بداية