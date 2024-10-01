اليمن تعلن عن دخول طائرة ( صماد4) إلى خط المواجهة مع الاحتلال

أعلن مصدر عسكري رفيع في مقابلة مع قناة الميادين عن دخول طائرة صماد 4 بعيدة المدى إلى خط المواجهة مع الاحتلال وهي طائرة انتحارية متعددة المهام تتميز بأنها تحمل كتلة من المتفجرات المخصصة للأهداف الاستراتيجية.

ولفت المصدر العسكري بأن مدى صماد 4 يصل لأكثر من 2000 كم ولديها القدرة العالية على التخفّي عن الدفاعات الجوية ومنها دفاعات العدو الصهيوني المتعددة

وتنتمي صماد 4 بعيدة المدى لمنظومة صماد المخصصة للأهداف المتعددة وستواصل مهامها خلال العمليات المقبلة، حسب ما قاله المصدر، لافتا إلى أن برنامج الطائرات اليمنية المسيرة مستمر في التطوير وبشكل متسارع وقد وصل إلى مراحل متقدمة جداً من حيث الكم والنوع.

وأكد المصدر العسكري في نهاية حديثه على استمرار دعم المقاومة قائلا:" اليمن لن يتخلى عن فلسطين ولبنان والمحور اليوم متماسك وقوي جداً"