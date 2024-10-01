(إسرائيل) تعيش في وهم عميق بقدرتها على إنهاء المقاومة

قال موقع Middle East Eye البريطاني إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعيش في وهم عميق بقدرتها على إنهاء المقاومة لكنها في الواقع خلقت جيلاً من الشباب في العالم العربي سوف يسعى ذات يوم إلى الانتقام.

وأبرز الموقع من أن الشعور الإسرائيلي المتزايد بالانتصار "المخمور بالقوة" سوق يفتح أبواب الحرب ضدها بلا نهاية، وبينما يحتفل الإسرائيليون بإنجازاتهم في لبنان، فإنهم سيدفعون ثمناً باهظاً للمعاناة التي ألحقتها حكومتهم بالفلسطينيين واللبنانيين لعقود قادمة.

وأشار الموقع إلى تفاعل وسائل الإعلام في إسرائيل مع اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. ففي برنامج "لقاء الصحافة" على القناة 12، رفع أميت سيجال وبن كاسبيت كأساً من العرق حداداً على وفاة نصر الله.

وقامت باز روبنسون، مراسلة القناة 13، بتوزيع الشوكولاتة في كرميئيل. وتعتبر القناة 13 من القنوات اليسارية.

وافتتح برنامج "الوطنيون" الرائد على القناة 14 بالغناء والاحتفال بقيادة المذيع ينون ماجال. كتب ناداف إيال في موقع Ynet: "اغتيال [نصر الله] هو حدث على نطاق إقليمي وتاريخي".

عصر جديد؟

تعتقد "إسرائيل" أن فرصة ذهبية أتيحت لها من قبل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، الذي فشل بشكل واضح في كبح جماحها في المضي قدما في مزيد من التصعيد العسكري الإقليمي.

لقد تحدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بايدن ثلاث مرات الآن - بشأن إعادة احتلال رفح، وبشأن قبول وقف إطلاق النار في غزة، والآن بشأن فتح جبهة جديدة في لبنان. وقد نجح في ذلك في كل مرة.

لقد كانت نتيجة رفض أميركا قطع كل إمدادات الأسلحة لإسرائيل عواقب وخيمة: فلم يعد هناك أي عائق أمام عمليات القتل التي تقوم بها.

لا خطوط حمراء

لا يحتاج الطيارون الإسرائيليون ومشغلو الطائرات بدون طيار إلى التفكير في عدد المدنيين الذين قد يقتلهم صاروخ موجه إلى هدف مزعوم. فقد تم تفويض قرار الاغتيال مؤخرًا إلى قادة الجيش الإقليميين، الذين تم توسيع سلطتهم بشكل كبير.

ولتوفير الوقت، لا توجد إحالة إلى أعلى التسلسل القيادي. فكل المدنيين في لبنان وغزة والضفة الغربية هم أهداف.

لقد اختفت المحرمات المتعلقة بقتل الأطفال. ولم تعد هناك حدود أو خطوط حمراء في هذه الحرب. وبوسع "إسرائيل" أن تجوع أمة، كما استخدمت التعذيب والاغتصاب بشكل روتيني في سجونها، وبوسعها أن تحتفل.

ويعتقد أن "إسرائيل" قتلت 300 شخص في غاراتها على أربع كتل سكنية فوق مركز قيادة حزب الله، وكان معظم الضحايا من المدنيين، والمجتمع الدولي صامت في الغالب.

إن "إسرائيل" في حالة سُكر من القوة، تعيش في وهم عميق. ولعل هذا الوهم هو الأعظم الذي تعيشه حتى الآن.

إذ أن القضاء على قيادات حزب الله وقادته الكبار لم يقتل حزب الله نفسه، ولن يستطيع أن يوقف جيلاً جديداً من المقاومين عن التقدم، والذين لن يشعروا بقيود الجيل السابق.

ولا تستطيع "إسرائيل" أن تضمن من سيأتي بعد ذلك. فحتى الآن لم يستهدف حزب الله المدنيين ولم يكن مهتماً بالدخول في حرب كبيرة مع دولة الاحتلال.

وكانت هجماتهم تهدف إلى إظهار القدرات العسكرية لحزب الله، وليس توجيه ضربات قاضية. كما قال حزب الله إن صراعه سينتهي في اللحظة التي يتم فيها الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

لقد أصبحت هذه الآن حربًا وجودية بالنسبة لحزب الله.

سعر ضخم

ماذا بعد؟ هذا سؤال نادراً ما تطرحه "إسرائيل" على نفسها في أوقات كهذه. كما أنها لا تتعلم من تاريخ هذا الصراع المرير.

إن هذا التاريخ الطويل من الاغتيالات السياسية، المصممة للإرهاب والردع، لم يتضمن حالة واحدة حيث أدى قطع الرأس إلى موت أو تراجع فصيل مقاومة، ومن واجب حزب الله أن يستعيد عافيته ويضرب.

ومن خلال إظهار قوتها وإبراز سيفها، خلقت "إسرائيل" جيلاً من الشباب في العالم العربي سوف يسعى ذات يوم إلى الانتقام.

إن كل قوة عسكرية لها حدود. والطريقة الوحيدة التي تستطيع بها "إسرائيل" أن تحقق الأمن لشعبها هي العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الاحتلال. وإلا فإن كل ما فعلته هو فتح الباب أمام الحرب لأجيال قادمة.

إن "إسرائيل" قادرة على تحويل أجزاء من لبنان إلى غزة. كما أنها قادرة على إعادة احتلال جنوب لبنان وتدمير المنازل وتدمير أعداد لا تحصى من الأرواح. كما أنها قادرة على شن الحرب على المنطقة بأسرها. ولكنها لا تستطيع أن تتجاهل المصدر الرئيسي للصراع، ألا وهو القضية الوطنية الفلسطينية.

إن فلسطين هي القضية التي لن تتمكن "إسرائيل"، مهما خاضت من حروب، من الفرار منها. وسوف تدفع الأجيال القادمة من الإسرائيليين ثمناً باهظاً للمعاناة التي ألحقتها بلادهم بالفلسطينيين واللبنانيين لعقود قادمة.

اليوم يحتفل الإسرائيليون بإنجازاتهم في لبنان، لكن النصر يأتي بثمن باهظ.

لقد كان "إنجاز" دولة الاحتلال هو قتل نحو ألف لبناني في أسبوع واحد، خمسون منهم من الأطفال. لقد جعلت من الموت أمراً عادياً، وأبادت آخر بقايا الإنسانية.

إن صور الدمار في غزة ولبنان سوف تظل راسخة في الوعي الجماعي: إن "إسرائيل" لا تستطيع أن تمنح الحياة لمهمتها الوطنية إلا من خلال قتل المزيد والمزيد من الأرواح من أولئك الخاضعين لحكمها.

ترجمة وكالة سند