ما أصناف الصواريخ الإيرانية التي استهدفت (إسرائيل)؟

وفق التلفزيون الإيراني، استخدمت قوات الجوفضائية الإيرانية، في هجومها الصاروخي الكبير على إسرائيل، مساء الثلاثاء، ثلاثة أصناف من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية تمثل الجيل الصاروخي المتطور في إيران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن الهجمات استهدفت "مواقع استراتيجية" داخل الأراضي المحتلة، منها قواعد جوية وقواعد رادارية و"مراكز المؤامرة والتخطيط لاغتيالات ضد قادة المقاومة"، وخص بالذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "وقادة عسكريين في حزب الله والمقاومة الفلسطينية وقادة لحرس الثورة". وذكر التلفزيون الإيراني أن الصواريخ التي استخدمها سلاح الجو في الحرس كانت من أصناف فتاح وعماد وقدر.

صواريخ فتاح الفرط صوتية

وفي يوليو/ تموز 2022، أزاحت إيران الستار عن صواريخ "فتاح" الفرط صوتية. ويقول الخبير العسكري الإيراني مرتضى الموسوي لـ"العربي الجديد"، إن مدى هذه الصواريخ يبلغ 1400 كليومتر، وهي مزوّدة برؤوس حربية قادرة على المناورة، مشيراً إلى إنتاج إيران صواريخ "فتاح 2"، وهي النسخة الأحدث للصواريخ الباليستية الفرط صوتية ومداها يقدر بين 1800 إلى 2200 كيلومتر". وأضاف أن "أهم ميزة لهذه الصواريخ هي إمكانية إطلاقها من داخل السفن التجارية والغواصات والسفن الحربية ومقاتلات سوخوي 24 الروسية وإف 4 الإيرانية". وأشار الموسوي إلى أن طول صاروخ "فتاح 2" الفرط صوتي يبلغ 12 متراً بقُطر جزئه الأول 80 سنتيمتراً وجزئه الثاني 50 سنتيمتراً، وبرأس حربي يزن 500 كيلوغرام، وبسرعة تصل نحو ستة آلاف كيلومتر في الساعة.

وأوضح الخبير الموسوي أن هذه الصواريخ قادرة على تجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي، سواء داخل الفضاء أو خارجه، و"لن تكون هناك تقنية حتى بعد عشرات السنوات لمواجهة هذه الصواريخ"، مؤكداً أن هذه الصواريخ تستهدف أيضاً أنظمة الدفاع الجوي لـ"الأعداء وهي تمثل نقلة كبيرة في أجيال الصواريخ".

وقال الموسوي، إن إيران دخلت نادي دول الصواريخ الفرط صوتية في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعدما كشف قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، عن أن إيران أصبحت تمتلك هذا الصاروخ، مضيفاً أن الصواريخ الفرط صوتية أو (هايبرسونيك hypersonic) هي صواريخ باليستية إيرانية تزيد سرعتها عن نحو ستة آلاف كيلومتر في الساعة، ما يعادل خمسة أضعاف سرعة الصوت.

صاروخ "قدر"

أما صاروخ قدر الإيراني بعيد المدى الذي يمكنه استهداف إسرائيل حسب الموسوي، فهو صاروخ أرض - أرض باليستي، يبلغ مداه 2000 كيلومتر. ويرى الموسوي أن هذا الصاروخ يعد نسخة متطورة من صاروخ شهاب 3 الإيراني، ويبلغ طوله 15.86 متراً، وقطره 1.25 متر ويزن رأسه الحربي 700 إلى ألف كيلوغرام. وتبلغ سرعة الصاروخ نحو 9 ماخات. ويشير الموسوي في حديثه مع "العربي الجديد" إلى أن "قدر" يعمل بالوقود السائل في المرحلة الأولى، والوقود الصلب في المرحلة الثانية، قائلاً إنه قادر على التخفي عن الرادارات، ويمكن إطلاقه من منصات متحركة.

صاروخ "عماد"

وصاروخ "عماد" يصل مداه إلى 1700 كلم، وطوله إلى 5.15 أمتار وقطره 2.18 متر. يضيف الموسوي في حديثه مع "العربي الجديد" أن وزن الصاروخ يصل إلى 1750 كيلوغراماً، مشيراً إلى أنه صاروخ باليستي أرض أرض، والنموذج المتطور من صاروخ قدر. ويؤكد أن الصاروخ يتمتع بقدرات توجيه وتحكم عالية منذ إطلاقه، ويمكنه إصابة الهدف بدقة، لافتاً إلى أن "عماد" من صنع وزارة الدفاع الإيرانية التي كشفت عنه في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015.