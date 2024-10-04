(منتدى الإعلاميين) يستهجن التحريض على الصحفي ليث جعار

استهجن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، التحريض السافر على الصحفي ليث جعار مراسل قناة الجزيرة في الضفة الغربية، واعتداء أحد عناصر أجهزة أمن السلطة عليه.

وقال منتدى الإعلاميين في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الجمعة، إن ذلك يعتبر تجاوزًا خطيرًا يهدد حرية الصحافة، ويمس سلامة الصحفيين وقدرتهم على أداء واجبهم المهني.

وأعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن تضامنه التام مع الصحفي ليث جعار، داعيًا لوقف حملة التحريض عليه فورًا، فضلًا عن محاسبة من اعتدى عليه من عناصر الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

وذكّر منتدى الإعلاميين، السلطة الفلسطينية بالواجبات والمسؤوليات المناطة بها لحماية حرية العمل الصحفي، وتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين لأداء واجبهم المهني وفقًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.