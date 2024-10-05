(القسام) تنعى اثنين من كوادرها في لبنان

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اثنين من مقاتليها استشهدا بغارتين إسرائيليتين استهدفتاهما في لبنان فجر يوم السبت.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها إن القائد الميداني بـ"القسام" سعيد عطا الله علي ارتقى مع زوجته وابنتيه فجر اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم البداوي بمحافظة طرابلس شمالي لبنان.

وأضافت أن القسامي محمد حسين اللويس ارتقى فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي تعرض له في بلدة الفيضة - سعدنايل بالبقاع شرقي لبنان.

وأشادت كتائب القسام "بالدور الرائد لشهيديها البطلين، وببصماتهما الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة".