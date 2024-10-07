خبير عسكري للرسالة: ضرب المقاومة لتل أبيب الرسالة الأهم بعد عام من العدوان

وصف اللواء واصف عريقات الخبير العسكري، ضرب المقاومة لرشقة صاروخية استهدفت تل ابيب قبل قليل، بأنها الرسالة الأهم للرد على الكيان بعد مرور عام كامل على اندلاع حرب الإبادة ضد القطاع.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها عن قصف تل أبيب بصواريخ m90 ، صباح اليوم، بعد عام كامل من معركة طوفان الأقصى.

وقال عريقات لـ"الرسالة نت"، إن الاحتلال أعلن اليوم بدء هجوم على غزة وكأنه اليوم الأول للحرب قبل عام، ومع ذلك يتلقى ضربة صاروخية ومن الكتائب التي كان يتبجح ويكذب بأنه عمل على تفكيكها.

وأوضح أنّ هذه العملية دليل بأن الاحتلال لم يحقق أهدافه على الأرض، سوى إبادة جماعية وتطهير ومجازر، فيما لم ينجح في تحقيق أيًا من الأهداف؛ بل ثبت فشله وأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه دون حليف له مثل الولايات المتحدة.

واستشهد باستطلاعات الرأي الإسرائيلية؛ التي تعزز الهزيمة النفسية لدى الكيان، والتي تشيرلـ61% من الجمهور الإسرائيلي يقر بعدم شعوره بالأمن، وأن 86% من المستوطنين لا يرغبون العودة للمستوطنات، وأن كبار الضباط يعترفون بفشلهم في تحقيق أهدافهم.