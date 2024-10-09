أونروا: أُجبرنا للمرة الأولى منذ الحرب على إغلاق عدد من مراكز الإيواء بغزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، أُجبرنا على إغلاق عدد من مراكز الوكالة للإيواء للمرة الأولى منذ بدء الحرب في غزة.



وأكد "لازاريني" خلال تصريحات إعلامية، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر ما لا يقل عن 400 ألف شخص شمال قطاع غزة.



وأردف أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا خاصة من مخيم جباليا شمالي القطاع، لافتا إلى أن الكثيرين يرفضون الإخلاء لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد مكان آمن بغزة.

وحذّر المفوض العام لـ "أونروا" من أن العملية العسكرية الأخيرة في شمال قطاع غزة، تُهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، التي من المفترض أن تنطلق بعد أيام.



وفي السياق، حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، من التطورات الأخيرة في شمالي غزة معتبرا إياها "مروعة بشكل خاص" مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ومنذ مساء السبت الماضي، يواصل الاحتلال القصف المدفعي والجوي المكثف مناطق شمال قطاع غزة، تزامنا مع إعلانه شن علمية عسكرية في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد الماضي، شن عملية عسكرية على شمال قطاع غزة، فيما أصدر أوامر إخلاء لأهالي هذه المناطق والاتجاه نحو جنوب القطاع.



وتواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ 369 تواليًا، في ظل استمرار أعمال القتل والإبادة وتدمير شامل لكل مقومات الحياة في القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,965 شهيدا، إضافة لـ 97590 جريحا، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الثلاثاء.