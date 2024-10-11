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الصحة العالمية: الخدمات الصحية شبه منعدمة شمالي غزة

الرسالة نت - غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه لم يعد هناك أي خدمة صحية تقريبًا في شمال قطاع غزة.

وأشار غيبريسوس في منشور على منصة "إكس"، إلى أن "إسرائيل" تواصل منع بعثات الإغاثة من الوصول إلى المنطقة، إذ منعت بعثتين لمنظمة الصحة العالمية من الوصول إلى شمال غزة مرة أخرى.

وطالب "إسرائيل" بوقف أوامر التهجير القسري وعدم التعرض للمستشفيات، مضيفًا "لم تعد هناك أي خدمة صحية تقريبًا في شمال غزة، ليس لدى الناس مكان يذهبون إليه".

ودعا "إسرائيل إلى تسهيل مهمات المساعدات الإنسانية، لأن الأرواح تعتمد عليها، والعمل من أجل وقف إطلاق النار، وجميع العالقين في هذا الصراع بحاجة إلى السلام".

وفي بيان مشترك، حذرت 18 منظمة إغاثة دولية بينها منظمات بريطانية وفرنسية وأمريكية وسويسرية من أن التوتر المتزايد في شمال غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وذكرت المنظمات أن تهجير الفلسطينيين في شمال غزة من شأنه أن يزيد سوء الحالة الإنسانية ويعيق عمليات الإغاثة.

رابط مختصر
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حرب غزة الصحة العالمية الخدمات الصحية

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