وزارة الصحة تناشد العالم لإنقاذ مستشفيات الشمال

أطلقت وزارة الصحة ربما يكو اليوم الجمعة، نداء استغاثة عاجل لإنقاذ مستشفيات شمال القطاع والجرحى المهددة حياتهم وذلك من خلال فيديو أطلقه مدير مستشفى العودة الدكتور حسام أبو صفية لحالات صعبة معظمها من الأطفال في غرف العناية المركزة.

ووجهت الوزارة النداء الأخير مطالبة فيه بالسماح بدخول وتزويد مستشفيات غزة والشمال بالوقود، لتتمكن من إنقاذ حياة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان.

من جانبه، أكد أبو صفية، أنه لم يتم حتى اللحظة إخلاء المستشفى من الكوادر الطبية، ولكن لهلال الأحمر الفلسطيني أعلن قبل ساعات عن نفاد الوقود في سيارات الإسعاف في شمال غزة وبهذا ستتوقف خدماتها بالكامل،بل أكد توقف ست سيارات تابعة لمؤسسة الهلال الأحمر عن العمل .

وقال "أبو صفية"، في تصريحات إعلامية له، أنه لن يكون هنالك إخلاء للمستشفى من الكوادر الطبية " لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه مرضانا، فهنالك حالات حرجة تحتاج رعاية حثيثة".

وأشار إلى أن "عملية إخلاء بعض المرضى، جاء لنقل بعض الاطفال والجرحى إلى مشافي غزة من باب تخفيف الضغط على مستشفيات الشمال في ظل الوضع والاجتياح القائم"

وبين مدير عام مستشفى كمال عدوان، أنهم يسعون جاهدين لإدخال الوقود وايصاله للمستشفى حتى يبقى يعمل، "لتعزيز المنظومة الصحية في الشمال القطاع".

من جانبه، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، كافة المُنظمات الدَّولية المتواجدة في القطاع التوجه فوراً لحماية مستشفى كمال عدوان والإندونيسي والعودة، ورفض تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء.

ويتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال القطاع، لليوم السابع على التوالي، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع.

وتمنع قوات الاحتلال دخول إمدادات المياه والطعام والدواء إلى المناطق الشمالية للقطاع، وقد ارتكبت مجازرا بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الأيام الستة الماضية.