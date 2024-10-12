نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع (إسرائيل)

أعلنت حكومة نيكاراغوا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل" ردا على الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت حكومة نيكاراغوا، في بيان، إن قطع العلاقات جاء بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الصراع يمتد الآن أيضا ضد لبنان، ويهدد بشكل خطير سوريا واليمن وإيران.

وكان الكونغرس في نيكاراغوا قد مرر، أمس الجمعة، قرارًا يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تتزامن مع الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت روزاريو موريو نائبة الرئيس دانييل أورتيغا لوسائل الإعلام الرسمية: "طلب رئيسنا من وزارة الخارجية المضي قدما في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة".

يشار إلى أنه في 28 مارس/ آذار عام 2017، أعادت نيكاراغوا و"إسرائيل" العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد أن قطعها أورتيغا عام 2010.

وكانت نيكاراغوا طلبت رسميا في وقت سابق الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.