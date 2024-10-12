الصحة للرسالة: نحتاج لزيادة كميات الوقود لمشفى كمال عدوان

قال المدير العام لدائرة الهندسة والصيانة في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المهندس علاء أبو عودة ، إنّ كميات الوقود التي وصلت لمستشفى كمال عدوان شمال القطاع؛ لا تكفي لتشغيله لساعات قليلة فقط.

وأوضح أبو عودة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن الاحتلال يمنع بشكل كامل إدخال الوقود لمستشفيات شمال وجنوب غزة؛ باستثناء بعض الكميات القليلة التي لا تكفي للعمل.

وكانت منظمات دولية نجحت في إدخال كميات من السولار لتشغيل مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة لخدمة عشرات آلاف السكان الصامدين في بيوتهم هناك.

وذكر أبو عودة أن الاحتلال يمنع أيضا إدخال قطع الغيار اللازمة؛ لمولدات الكهرباء في المستشفيات، وهي تلقي بظلال ثقيلة، تهدد استمرار التيار الكهربائي؛ بعدما دمرّ الاحتلال منظومة الكهرباء في مستشفيات القطاع.

وبين أن خمسة مستشفيات فقط هي التي تعمل من أصل 38 مستشفى حكومي، ثلاثة منهم يتعرضون الآن شمال القطاع لحصار مطبق؛ ويهدد الاحتلال بإخلائها، واثنتين في مدينة غزة، يفتقران بشكل كامل للمنظومة الصحية التي تساعدها للاستمرار، سواء من خلال توفر الأدوات الفنية أو تلك الصحية.

وذكر أن ذلك ينطبق أيضا على 3 مستشفيات تعمل في جنوب القطاع "شهداء الأقصى وناصر والأوروبي"، وهي تعاني جميعا من الانهيار على صعيد توفر المواد اللازمة صحيا ومن ناحية الوقود".

واعتبر أن ذلك يمثل حكما بالاعدام على كل المرضى والمصابين؛ داخل مدينة غزة وفي منطقة الشمال.