37 قتيلًا إسرائيليًا منذ الأول من أكتوبر الجاري

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 37 قتيلًا على جبهات القتال المحتلفة، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وفق الإعلانات الرسمية الإسرائيلية.

ومساء أمس، قُتل 4 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 67 آخرين؛ بينهم 9 بحالة حرجة للغاية، بحادثة انفجار الطائرة المسيرة في معسكر تابع لجيش الاحتلال قرب مدينة حيفا، شمالي فلسطين المحتلة.

وأوضحت قناة عكا للشؤون الإسرائيلية على تليغرام، إن توزيع القتلى الإسرائيليين في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال؛ وفق الآتي:

- 1 أكتوبر: مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.

- 2 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان.

- 2 أكتوبر: مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 3 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

- 4 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق.

- 6 أكتوبر: مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع.

- 6 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.

- 7 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 8 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 9 أكتوبر: مقتل إسرائيلييْن اثنين جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.

- 10 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.

- 10 أكتوبر: مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الخضيرة.

- 10 أكتوبر: مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- 11 أكتوبر: مقتل عامل أجنبي بانفجار إحدى مخلفات حزب الله في منطقة يرؤون بالجليل الغربي.

- 11 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك رفح جنوب قطاع غزة.

- 12 أكتوبر: مقتل مستوطنة إسرائيلية في مبنى دار رعاية المسنين في هرتسليا الذي ضربته طائرة مسيّرة من لبنان.

- 14 أكتوبر: مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء انفجار طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه قاعدة للواء جولاني في وادي عارة بالداخل المحتل.