الرشق: محرقة جديدة باستهداف الاحتلال خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى

قال القيادي بحركة "حماس"، عزت الرشق، نحن أمام محرقة جديدة، ينفذها الجيش الإسرائيلي بسلاح أمريكي ودعم وغطاء من العجز الدولي، ويستهدف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وأضاف "الرشق" في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لحركة "حماس" إن "دولة الاحتلال تحرق الأطفال والنساء والشيوخ في الخيام ومراكز الإيواء، فهل هناك جريمة أدعى لتحرك دولي من هذه الإبادة المستمرة منذ عام؟!"

وتابع "نعلم يقينا أن المجتمع الدولي لن يتحرك، وأن الكيان الصهيوني أمِن العقاب، ولكننا لن نمل من نداء أبناء أمتنا، هذا وقت تصعيد الفعل، كلٌ بما يستطيع".



وختم القيادي في "حماس" برسالة وجهها للأمتين العربية والإسلامية "المهم ألا تعتادوا المشهد، ولا تألفوا المجازر بحق إخوانكم، ولا يظن العدو أن أهل غزة لا ظهر لهم!".

واستشهد 4 مواطنين وأصيب 40، فجر اليوم الإثنين، بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بالمحافظة الوسطى من قطاع غزة.

وصرح المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة بأن الاحتلال قصف للمرة الـ 7 على التوالي خياما للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى، ونفذ اليوم محرقة جديدة راح ضحيتها 4 شهداء و40 إصابة بينها خطيرة.

وخلال عام من الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رصد المكتب الإعلامي الحكومي قصف الاحتلال 187 مركزاً للإيواء والنزوح، استشهد بداخلها أكثر من 1060 شهيداً.

دخلت جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والنازحين واللاجئين بقطاع غزة، يومها الـ 374 على التوالي، تزامنًا مع ارتكاب مجازر جديدة واستمرار حرب التجويع والتعطيش.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42 ألفًا و227 شهيدا، بالإضافة لـ 98 ألفًا و464 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفقا لبيان وزارة الصحة أمس الأحد.