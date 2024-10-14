(إسرائيل) تشهد أعدادا غير مسبوقة من المهاجرين إلى الخارج

كشف تقرير عبري، أن دولة الاحتلال تواجه معدلات هجرة قياسية، حيث غادرها 40 ألفاً و 600 مستوطن هذا العام، وهي أرقام لم تشهدها الدولة العبرية من قبل على الإطلاق.

وقالت صحيفة /جروزاليم بوست/ العبرية: إن الإسرائيليين يهاجرون إلى الخارج بأعداد لم تشهدها البلاد من قبل ــ آخذين معهم أموالهم وتعليمهم ومهاراتهم المهنية، مشيرة إلى أن معدلات الهجرة الضخمة، ستلحق الضرر بإسرائيل على المدى البعيد.

ووفق الصحيفة، فقد غادر دولة الاحتلال في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، 40.600 شخص، أي بمعدل 2.200 شخص كل شهر.

مقارنة مع عام 2023

وأشارت إلى أنه في عام 2023، هاجر 55400 شخص، وهو رقم قياسي مقارنة بمتوسط ​​سنوي بلغ 37100 شخص على مدى العقد السابق.

ولفتت إلى أن معدلات الهجرة إلى الخارج، ارتفعت بشكل حاد خلال الصيف. ففي حين غادر 5200 شخص في المتوسط ​​شهريًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفع هذا العدد إلى 7300 شخص شهريًا في يونيو ويوليو.

غالبية المهاجرين من الشباب

وأوضحت الصحيفة أن غالبية المهاجرين هم من فئة الشباب، مشيرة إلى أن متوسط ​​أعمار الرجال المهاجرين في عام 2023، بلغ 31.6 عامًا، بينما بلغ متوسط ​​أعمار النساء 32.5 عامًا.

وبينت أن الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر يشكلون 40 بالمئةمن المهاجرين، على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى حوالي 27% من السكان في دولة الاحتلال، وهذا يعني أن إسرائيل تفقد قوة بشرية كبيرة في سن يدخل فيه الكثيرون سوق العمل، أو يتابعون الدراسة، أو يتلقون التدريب في الخارج.

وذكرت أن من بين المهاجرين، كان 48% من الرجال و45% من النساء عازبين، فيما هاجر حوالي 41% مع شريك، مما يعزز فكرة أن الكثيرين قد انتقلوا بشكل دائم.

طمعا وليس حبا

وقالت الصحيفة: إنه في عام 2023، ولد 59% من المهاجرين في الخارج، بينما ولد 41% منهم في إسرائيل. ومن بين المولودين في الخارج، جاء 80% منهم من أوروبا، والأغلبية العظمى (72%) من الاتحاد السوفييتي السابق، مضيفة أن العديد من هؤلاء المهاجرين، تلقوا مساعدات حكومية سخية عندما وصلوا لأول مرة إلى إسرائيل، بما في ذلك الإسكان المدعوم من الحكومة والرهن العقاري,

وقالت إن هجرتهم مجددا من إسرائيل، يشير إلى أنهم جاؤوا فقط لجني الفوائد من بيع تلك الممتلكات بأرباح كبيرة.

وأضافت أن المسيحيين غير العرب، وهم في المقام الأول المهاجرون من الاتحاد السوفييتي السابق الذين خضعوا لقانون العودة من خلال الأقارب أو الأزواج، يشكلون 32.4% من المهاجرين في عام 2023، على الرغم من أنهم يشكلون 4.9% فقط من عامة السكان. ويزعم بعض المنتقدين أن هؤلاء الأفراد، الذين شعروا بالتهميش في المجتمع الإسرائيلي لعدم كونهم يهودًا، استغلوا الآن الفرصة للمغادرة بمكاسب مالية كبيرة.