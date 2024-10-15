الرئيس الكوبي يقود مسيرة في هافانا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

تظاهر آلاف الكوبيين، الاثنين، في العاصمة هافانا، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولبنان، وذلك في مسيرة قادها الرئيس ميغيل دياز كانيل، إلى جانب عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والمؤسسات.

وأظهرت صور للمسيرة نشرها الحساب الرسمي للرئاسة الكوبية على منصة "إكس"، الرئيس كانيل، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، ولافتة كبيرة في مقدمة المسيرة كُتب عليها "عاشت فلسطين حرة"، وشارك في المسيرة أيضًا طلبة الطب الفلسطينيين الذين تستضيفهم الحكومة الكوبية.

وأضاف الحساب الرسمي في سلسلة تغريدات أنه "من هافانا، يقول الشباب الكوبيون والفلسطينيون برفقة الرئيس: يكفي من الإبادة الجماعية ضد فلسطين!" وأن المسيرة تأتي "بعد أكثر من عام على تصعيد أبشع جريمة".

وأوضحت الرئاسة الكوبية، أنه "من أجل أكثر من 16 ألف طفل قُتلوا في غزة، ومن أجل أكثر من 11 ألف امرأة قُتلت؛ ومن أجل الشعب اللبناني الذي قدم دعمًا لجاره، والذي يتعرض اليوم لصواريخ صهيونية، فإن كوبا تنظم مسيرتها اليوم".

وأكد الحساب الرسمي للرئاسة الكوبية أنه "أمام سفارة الولايات المتحدة، الدولة التي تزود (إسرائيل) بالأسلحة لقتل الأبرياء، يطالب الكوبيون بوقف الحرب فورًا".

بدورها، قالت رئيسة اللجنة الوطنية لاتحاد الشباب الشيوعيين الكوبيين، ميڤيس إستيفيز إتشيفاريا، إن "الشباب الكوبيين سيستمرون في اتباع المبدأ المتمثل في عدم نسيان بطولة المعتدى عليهم ولا همجية المعتدين"، وتابعت: "نؤكد أن فلسطين ليست وحدها".

أما الطالب الفلسطيني محمد صوان، فقال: "لقد مضى عام كامل، ولم تنعم غزة بأي يوم هادئ أو سلام، عام كامل وشعبنا في الضفة الغربية يعاني اعتداءات يومية، بينما العالم لا يزال مشلولاً وغير قادر على إيقاف هذه المأساة".

وأعرب صوان، خلال خطابه في المسيرة وأمام المنصة التي تُعرف بـ"المنبر المناهض للإمبريالية" المقابلة تمامًا للسفارة الأمريكية، عن شكره لكوبا على "موقفها الثابت لصالح فلسطين".

من جهته، قال الطالب ميشيل ماريينو، وهو طالب كوبي يدرس العلاقات الدولية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كوبية: "نحن هنا لدعم المطالب العادلة للشعب الفلسطيني، من أجل سيادته وحريته، وضد حملة الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وكان من المقرر أن تُنظم المسيرة يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ضمن إحياء الذكرى العالمية السنوية لمعركة "طوفان الأقصى"، ولكنها تأجلت بسبب مرور إعصار "ميلتون" الذي تسبب في فيضانات في العاصمة الكوبية، هافانا، حيث كانت مقررة.

وكان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قد أعلن في حزيران/يونيو الماضي أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.

وقال رودريغيز إن "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".

وأكدت وزارة الخارجية أن "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو غير قانوني في غزة".