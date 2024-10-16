تقرير يرصد تصاعد الهجمات الإلكترونية الإيرانية ضد (إسرائيل)

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات، الهجمات الإلكترونية الإيرانية ضد الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت وتيرتها خلال العام الجاري بشكل كبير

وقال تقرير "الدفاع الرقمي" الصادر عن "مايكروسوفت"، إن الاحتلال الإسرائيلي أصبح الهدف الأول للهجمات الإلكترونية القادمة من إيران، مشيرتً إلى أن "نصف عملياتها السيبرانية استهدفت شركات إسرائيلية".

وبين التقرير أنه ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، أطلقت إيران العديد من الحملات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ضد "إسرائيل".

واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الخميس، معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي الأولى من نوعها التي تقرها المنظمة، رغم معارضة شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من مخاطر محتملة تتصل بالرقابة.

وذكر التقرير أن إيران "وسعت عمليات نفوذها عبر الإنترنت إلى ما هو أبعد من إسرائيل، مع التركيز على تقويض الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الدولي للعمليات العسكرية الإسرائيلية".

وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.