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^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يستعد لبدء اقتحامات ما يسمى بــ (عيد العرش)

عيد العرش
عيد العرش

الرسالة نت

 

تستعد الجماعات الصهيونية المتطرفة لبدء اقتحامات ما يسمى بـــــــــ “عيد العُرش” التوراتي غدا و التي ستمتد حتى الأربعاء الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بين دعوات مقدسية لشد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه، لمواجهة مخططات الاحتلال وجماعات “الهيكل” التي تسعى لتهويد المسجد، وفرض واقعٍ جديدٍ يغيّر هويته .

ويحذر مختصون في شؤون القدس من أنّ موسم الأعياد التوراتية لهذا العام سيتم استغلاله بشكلٍ صارخٍ لانتهاك حرمة المسجد الأقصى وتدنيسه والسعي لتغيير هويته بفرض واقع جديد لا سيما في ظل استمرار العدوان المتواصل على غزة والضفة في ظل صمت عالمي.

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وتستغل شرطة الاحتلال تلك الأعياد المزعومة لفرض وقائع لوضع اليد على القدس بشكل عام، لهدم المنازل وتغيير الطابع الديموغرافي لصالح المستوطنين وتغيير التركيب السكاني، وفقًا لوكالة شهاب.

 

وفي هذه اللحظات تنتشر قوات الاحتلال بشكل كبير في القدس بهدف منع المقدسيين من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى، وإبعادهم عن البلدة القديمة وإغلاق لأبواب البلدة القديمة لإتاحة الفرصة أمام المتطرفين والمستوطنين لأداء طقوس تلمودية ولإتاحة الفرصة لزيادة أعداد المقتحمين .

 

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#غزة #طوفان_الأقصى

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