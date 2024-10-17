حرب المستشفيات من جديد ... كارثة إنسانية في مستشفى كمال عدوان

حذرت وزارة الصحة في بيان لها من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في حضانة مستشفى كمال عدوان للأطفال حديثي الولادة، والأطفال المرضى، مشيرة إلى أن نقص الوقود والأدوية والمستهلكات الطبية بات يهدد حياة عشرات الأطفال الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية. وقالت الوزارة إن استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي على شمال القطاع لليوم الثالث عشر على التوالي يفاقم هذه الأزمة بشكل كبير.

وقبل يومين ناشد مدير "مستشفى كمال عدوان" شمال قطاع غزة، حسام أبو صفية، المجتمع الدولي بالسعي إلى إيقاف إسرائيل عن تنفيذ قرارها بإخلاء تلك المؤسسة الصحية بشكل كامل من المرضى والطواقم الطبية.

جاء ذلك في مقطع فيديو مسجل من قسم العناية المركزة، تكلم فيه أبو صفية عن الوضع في المستشفى بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي 3 مشافي في المحافظة الشمالية في غزة بالإخلاء من المرضى والطواقم الطبية، بينها "كمال عدوان".

وقال مدير المستشفى في المقطع الذي نشرته وزارة الصحة عبر منصة تلغرام: إن لديهم "حالات صعبة للغاية من الأطفال المصابين بشظايا موجودة في جميع أنحاء جسمهم، وكلها حالات معتمدة على جهاز تنفس اصطناعي".

ومن داخل قسم العناية المركزة ناشد أبو صفية كل "المؤسسات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي بأن يُوقف الاحتلال (الإسرائيلي) عن تنفيذ قراراته بإخلاء كمال عدوان وإيقافه عن الخدمة".

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