نفّذ عشرات المستوطنين صباح اليوم ، اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال وبالتزامن مع ما يسمى بأول أيام "عيد العرش" اليهودي والذي يمتد حتى الثاني والعشرين من هذا الشهر.

وفرضت سلطات الاحتلال قيوداً على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودقّقت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، ومنعت مرابطين من التقدم والصلاة في باحات الاقصى.

وفي ذلك يقول الناشط المقدسي نظام أبو رموز ، والذي كان متواجدا صباح اليوم في المسجد الأقصى رغم المضايقات:" طردونا إلى الأطراف ليعطوا فرصة للمتطرفين للاقتحام ، ووقفنا خلف الأبواب ، أتيت من الصباح الباكر، ومنعوني من الدخول من باب السلسلة، وحاولت من كل الأبوباب، وهددوني بالاعتقال إذا حاولت مجددا الدخول"

ويضيف أبو رموز:" وجلسنا رغم كل شيء وقرأنا القرآن وجاء المستوطنون حول الأبواب و صلوا عند كل باب ويقصوا بشكل استفزازي "

ويلفت أبو رموز أنه حضر مع مرابطين آخرين لقراءة القرآن والصلاة :" ولكنهم يسعون دائما لاستفزازنا، ونحن وظيفتنا الآن الصمود ودعوة المقدسيين للرباط معنا، هم يحاربوا عقيدتنا الدينية، يشتمون ويستفزوننا ونحن لا زلنا مرابطين على أطراف الباحات رغم كل شيء، حقنا أن نتواجد هنا، وأنا صاحب حق وعقيدة، وأناشد الناس بأن يأتوا لحماية المسجد الأقصى، وأصحاب المحلات بأن يأتوا أيضا لفتح محلاتهم وتحدي الاحتلال"