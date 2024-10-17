الحوثي يعلن استهداف 196 سفينة منذ بدء الحرب تضامناً مع غزة

أكد قائد جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن عدد السفن المستهدفة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي ومعه الأميركي والبريطاني وصل إلى 196 سفينة منذ بدء العمليات التي تنفذها الجماعة تضامناً مع قطاع غزة ولبنان.

وقال الحوثي في خطاب متلفز له إن الإسناد مستمر بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى فلسطين المحتلة، وعمليات هذا الأسبوع نُفذت بـ25 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة.

وأكد الحوثي أن "الشعب اليمني مستمر في جهاده عسكرياً وسياسياً وإعلامياً وبالأنشطة الشعبية".

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس في لبنان نفس الطريقة التي يمارسها في غزة من الاستهداف الشامل لكل الناس.

وأضاف الحوثي أن العدو الإسرائيلي يستهدف كل اللبنانيين بدون تمييز حتى المسؤولين عن الجانب المدني والإنساني كما حصل في جريمة النبطية.

وأشار الحوثي إلى أنه من خلال العدوان والضغط الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي فهو يهدف إلى تغيير الوضع السياسي في لبنان.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل خطراً وتهديداً حقيقياً للبنان منذ إنشاء الكيان المحتل، وأن العصابات الصهيونية في فلسطين شكّلت تهديدا للبنان منذ بدء توافدها.

وأوضح الحوثي أن إسرائيل لن تتوقف عن مؤامراتها على لبنان، ولا تزال متجهة بتوجّه العداء بشكل مستمر تجاه لبنان وفي تحضيرات دائمة للعدوان عليه.

ولفت الحوثي إلى أن التقديرات الإسرائيلية والأميركية كانت تقديرات واحدة لأن الظروف باتت مهيأة لجيش الاحتلال من أجل اجتياح لبنان وتصفية الوضع لصالحه.

وأكد زعيم الحوثيين أن "الأداء القتالي لعناصر حزب الله يؤكد تماسكهم التام وأن القيادة والسيطرة موجودة، ولذلك ظهر موقفه قوياً بكل ما تعنيه الكلمة".