البرغوثي للرسالة: السنوار كرسّ حياته للدفاع عن قضيته

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، إنّ القائد يحيى السنوار، كرّس حياته للدفاع عن قضيته، وفضح في استشهاده الرواية والسردية الإسرائيلية المزعومة؛ التي روّجت على مدار عام كامل أكاذيب حول مكان اختفائه.



وأوضح البرغوثي لـ"الرسالة نت" أن صورة السنوار أمام شعبه بطل ومكافح وهو يرتدي الزي العسكري؛ وعرّى بشكل خاص ادعاءات نتنياهو بأن السنوار يختبئ في الأنفاق؛ واتضح أن العكس ما جرى.



وبين أن استشهاد السنوار رغم ما تمثله من خسارة؛ لكن هذه النهاية هي التي تليق بهؤلاء القادة، وهي الشهادة التي تمثل أقصى مناهم.



وذكر البرغوثي أنّ اغتيال القادة لن يوقف مسيرة الكفاح؛ خاصة وأنهم يوسعون عدوانهم ضد شعوب المنطقة؛ ولن يمنح المقاومة سوى المزيد من الإصرار على المواجهة.