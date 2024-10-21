الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي ويمنع رفع الأذان

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، المسجد الإبراهيمي في الخليل؛ بحجة الاحتفال بعيد "العرش" اليهودي، والذي يصاف اليوم خامس أيامه.

وأشارت أوقاف الخليل بأن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي، ومنع رفع الأذان؛ بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد "العرش" اليهودي.

وفي السياق، اقتحم 519 مستوطنا المسجد الاقصى صباح اليوم الإثنين، وأدوا طقوسا تلمودية وصلوات جماعية، في خامس أيام عيد "العرش" اليهودي، وسط حماية إسرائيلة مشددة.

ويتخذ الاحتلال الإسرائيلي سنويًا من مواسم الأعياد اليهودية، فرصة ذهبية لتصعيد عدوانه على المقدسات الإسلامية، وخاصة المسجدين الأقصى بالقدس، والإبراهيمي بالخليل، في محاولات تغيير هويتهما.

وتصاعدت التحذيرات الفلسطينية مؤخرا من مخاطر حدوث انتهاكات غير مسبوقة للمقدسات الإسلامية؛ تزامنا مع موسم الأعياد اليهودية المتتابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وخلال سبتمبر/ أيول المنصرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المسجد الأقصى بالقدس 21 مرة، فيما منع رفع الأذان 69 وقتًا في المسجد الإبراهيمي في الخليل.