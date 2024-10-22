دعوات لمقاطعة قنوات MBC بعد اتهامها المقاومة بـ(الإرهاب)

شهدت دعوات مقاطعة قنوات MBC تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاقها من قبل ناشطين مناصرين للقضية الفلسطينية، عقب تقرير نشر على القناة السعودية يتهم فيها قيادات فلسطينية وعربية بالتطرف والإرهاب.

واعتبر هؤلاء في تغريداتهم على وسم #قاطعوا_ MBC التقرير بـ "المضلل" ويهدف لتبرير الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بعد عام من حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.

وطالب النشطاء بضرورة إلغاء متابعة مجموعة قنوات MBC وحجب عملها في البلدان العربية والإسلامية، حتى اعتذارها عن التقرير "المضلل".

ونشر عديد النشطاء حول العالم فيديوهات وصور لحذفهم قنوات MBC عن أجهزة الاستقبال الخاص بهم، استجابة لحملة المقاطعة.

تغريدات

حساب باسم أحمد على منصة إكس غرد قائلًا: "هذا الانحطاط والفجاجة في النفاق الذي تمارسه هذه القناة التي لا تمل من تشويه كل ما له علاقة بالإسلام يجعل من واجباتك كمسلم أن تساهم في إخراس قبحها ومقاطعتها احترما لدينك وأمتك المكلومة وإخوانك المستضعفين #قاطعوا_MBC".

وكتب الدكتور العماني والناشط عبر مواقع التواصل مسلم العريمي: "بكل احتقار وإزدراء وشماتة، الصهيوني روعي كيس" مراسل الشؤون العربية عبر عن دهشته من تقرير mbc ويقول:"للوهلة الأولى يبدو أن تقرير Mbc تم نسخه من قناة إسرائيلية". تخيلواا!!!! يعني يا #محمد_المشاري حتى الصهيوني يحتقرك!! زادك الله بلاء فوق بلائك. هذة دعوة من والدينك عليك يبدوا فبئت بغضب من المسلمين وسيل من الدعوات ستودي بك في قعر الزبالة للأبد بإذن الله".

ودعت الكاتبة والصحفية المصرية شيرين عرفة للمشاركة في حملة المقاطعة، وقالت في تغريدة عبر حسابها في إكس، " اكسروا أنف الصهيونية... وعلموا الصهاينة الأدب، شاركوا معنا في حملة مقاطعة mbc وتطبيق شاهد #قاطعوا_MBC #مقاطعة_تطبيق_شاهد".

وقالت الكاتبة اللبنانية أمل سبتة عبر حسابها في إكس، تعقيبًا على تقرير القناة "المضلل"، " بينما يقف رجال حزب الله في #جنوب_لبنان ببطولة في وجه الإرهاب الإسرائيلي، تلتزم بعض الأنظمة العربية، مثل #مصر و #السعودية، الصمت أو حتى التعاون مع العدو. عربان #الخليج يمولون الصفقات ويطبعون العلاقات بينما يناضل الأحرار من أجل الكرامة".

وكتب الناشط سالم ربيح معاتبًا على صفحته، "أن تقاتل عدوّك لأكثر من سنة وخطّ إمداده مفتوح براً وبحراً وجوّاً وتدعمه كل الدول وأنت لا مدد لك إلا من ﷲ بل تتم محاربتك من بني جلدتك أيضاً لو كانت ذخيرتك حجارة لنفدت لكنّه حسن التخطيط، وإعداد العدّة وحسن الظن بالله والمدد الإلهي العظيم".

وبثت قناة MBC السعودية قبل أيام تقريرًا يصف قيادات وطنية فلسطينية كبيرة جادت بدمائها في سبيل حرية فلسطين والدفاع عن حقوق الأمة العربية والإسلامية بـ"الإرهاب"، ما أثار غضب العديد من الشخصيات والنقابات الإعلامية والصحفية العربية.