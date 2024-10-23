انفجارات تهز (تل أبيب)

دوت أصوات انفجارات قوية، سبقتها صافرات الإنذار، صباح الأربعاء، في مدينة "تل أبيب" ومحيطها، فيما توقفت حركة الطيران في مطار بن غوريون.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتراض صاروخ في أجواء مدينة بتاح تكفا، شمال شرقي تل أبيب، واعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا.

وقال الإسعاف الإسرائيلي "تلقينا بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ، بعد إطلاق صواريخ على وسط البلاد".

ووثقت مقاطع مصورة محاولات لاعتراض الصواريخ في سماء "تل أبيب".

وصباح اليوم، جرت اعتراضات لصواريخ ومسيرات في "إيلات" (جنوب) والجليل والجولان (شمال)، فيما أعلنت المقاومة العراقية إطلاق عدد من المسيرات نحو أهداف حيوية إسرائيلية.