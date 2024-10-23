مواجهات خلال اقتحام المستوطنين قبر يوسف بنابلس

اندلعت فجر الأربعاء، مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس ترافقها جرافة عسكرية، وانتشرت في محيط قبر يوسف تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات ووضعت عليها القناصة، كما أغلقت الشوارع المحيطة بالسواتر الترابية.

ودارت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

واقتحم عشرات المستوطنين قبر يوسف بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وشرعوا بأداء طقوس تلمودية فيه.