أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم الأقصى في سابع أيام عيد العُرش

اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في سابع أيام ما يسمى “عيد العُرش”.

وذكرت مصادر مقدسية أنه منذ ساعات الصباح اقتحم نحو 200 مستوطن ساحات الأقصى، وقاموا بأداء طقوس تلمودية، ضمن الانتهاكات المتصاعدة بحق المقدسات الإسلامية.

واحتشدت جموع كبيرة من المستوطنين قرب حائط البراق غرب المسجد الأقصى، ورفعوا أعلام الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أدائهم الصلوات التلمودية.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، الذين يستغلون الأعياد اليهودية في فرض وقائع جديدة بمدينة القدس.

يشار إلى أن أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا أمس الأقصى في ساس أيام “عيد العرش”، وذلك في إطار الاقتحامات الواسعة التي ينفذها المستوطنون بحق المسجد المبارك.

في المقابل، تتواصل الدعوات لتكثيف الرباط والحشد في الأقصى، لحمايته من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية، الساعية لفرض وقائع جديدة بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الدعوات على ضرورة المحافظة على شد الرحال للأقصى، والرباط فيه بأعداد كبيرة، للتصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين.



