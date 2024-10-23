منسق أممي: تحديات هائلة يواجهها أهالي قطاع غزة

ندد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الثلاثاء، بالدمار الهائل المستمر في قطاع غزة.

وقال وينسلاند في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه رأى بنفسه "مرة أخرى اليوم في غزة الدمار الهائل المستمر والمعاناة العميقة التي يعيشها الناس".

وأضاف أن "موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أطلعوه على الوضع الأمني والإنساني المقلق في القطاع".

وأوضح وينسلاند أن "التحديات التي يواجهها سكان غزة هائلة، منها الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني".

وشدد المنسق الأممي، على أن "غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، وأن الحل في غزة هو حل سياسي فقط".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 382 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و718، وإصابة 100 ألف و282 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.