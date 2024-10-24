(إسرائيل) تعلن مقتل 5 جنود خلال اشتباكات في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 5 جنود إسرائيليون واصابة 6 خلال بجروح خطيرة خلال الساعات الماضية، أثناء المعارك التي يخوضها مع المقاومة في جنوب لبنان منذ مطلع أكتوبر الجاري.

وقال جيش الاحتلال في بلاغ مقتضب، مساء الخميس، أن "القتلى هم مردخاي حاييم أمويال، وشموئيل هراري، وشلومو أفيعاد نايمان وشوفال بن ناتان من الكتيبة 222، التابعة للفرقة 146، في اللواء الثاني (كرميلي)".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجنود قتلوا في كمين داخل الغابات المقابلة لمستوطنة "زرعيت"، وأضافت إن مقاتلي المقاومة باغتوا جنود الاحتلال وسط إطلاق نار كثيف وإطلاق صواريخ مضادة للدروع والأفراد،

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن "عملية إخلاء الجنود القتلى كانت صعبة جدا تحت النيران حيث أصيب 6 جنود بجراح خطيرة اثناء الإخلاء".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن حصيلة القتلى في المعارك جنوب لبنان وصلت إلى 57 قتيلًا في صفوف قواته منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

وفي سياق آخر، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مساء اليوم، عن انتحار طيار إسرائيلي من سلاح الجو الإسرائيلي بسبب معناته من حالة نفسية "اضطراب ما بعد الصدمة".

ووصل عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب إلى 4 آلاف و948 ارتفاعا من 4 آلاف و895 يوم أمس، كما وقتل 745 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.