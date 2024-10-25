أيرلندا.. مظاهرة تطالب بحظر منتجات المستوطنات (الإسرائيلية)

شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن مظاهرة أمام مبنى البرلمان للمطالبة بدخول قانون الأراضي المحتلة الذي يهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية حيز التنفيذ.

وخلال المظاهرة، يوم الخميس، طالب المحتجون بإدخال مشروع القانون المسمى "قانون الأراضي المحتلة" حيز التنفيذ، ووقف استخدام مطار شانون لأغراض عسكرية لمصلحة "إسرائيل".

كما طالب المحتجون الحكومة بتقديم الدعم للعاملين في مجال الرعاية الصحية وللنظام الصحي في غزة.

ورفع المشاركون لافتات حملت عبارات "ساعدوا غزة الآن"، و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وافق عام 2018 على مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.