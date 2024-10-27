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مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات في معارك لبنان

عملية إطلاق نار
عملية إطلاق نار

الرسالة نت

 أفادت مصادر ( إسرائيلية ) بمقتل 7 جنود على الأقل في معارك جنوبي لبنان، مما يرفع عدد قتلى الجيش إلى 17 خلال 48 ساعة.

وأعلن الجيش (الإسرائيلي)  إصابة 61 عسكريا في معارك جنوب لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة. كما أعلن الجيش مقتل 52 ضابطا وجنديا بنيران صديقة وحوادث عملياتية، في حين أصيب 1152 عسكريا بنيران صديقة وحوادث عملياتية منذ بداية الحرب في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأضاف الجيش أن 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان، جروح 42 منهم خطيرة. كما كشف الجيش عن إصابة 5150 عسكريا منذ بداية الحرب، إصابة 764 منهم خطيرة.

 

الجزيرة نت 

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#غزة #مقاومة #لبنان #طوفان_الأقصى #العراق

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