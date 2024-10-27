الدفاع المدني للرسالة: شمال غزة يتعرض لحرب إبادة والوضع كارثي

وصف محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، الوضع الميداني في شمال القطاع بـ"الكارثي والخطير"، في الوقت الذي يتعرض الشمال لقصف عنيف وتوغل بري منذ 23 يوما على التوالي.

وقال بصل في حديث لـ"الرسالة"،: "إن جيش الاحتلال يشن حرب إبادة شرسة ضد الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، في الوقت الذي يطبق حصارًا مشددًا ويمنع دخول الدواء والطعام".

وأوضح أنه يوجد في شمال القطاع أكثر من 200 ألف فلسطيني مدني أعزل انقطعت بهم السبل وأصبحوا محاصرين في مناطق ضيقة ويتعرضون لقصف عنيف وشديد من جيش الاحتلال".

* عاجزين عن العمل!

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني، أن الطواقم في الشمال أصبحت عاجز عن العمل والاستجابة لمناشدات المواطنين الفلسطينيين في شمال، بسبب شدة القصف من جيش الاحتلال، وكثرة المناشدات".

وأوضح بصل أن الحصار المطبق على الشمال ومنع إدخال السولار واستهداف سيارات الدفاع المدني، قلص من إمكانيات الطواقم لتصبح عاجزة عن تلبية مناشدات المواطنين، وأصبحنا نعمل بالحد الأدنى.

وأضاف: "الوصول لكل المهمات أصبح في غاية الصعوب ومستحيل" خاصة أن جميع مقدرات الدفاع المدني استهدفت. وأشار إلى أنه يوجد عشرات المواطنين محاصرين تحت ركام المنازل وصلتنا منهم مناشدات لكن لم نستطع الذهاب لهم بسبب تواجد جيش الاحتلال في هذه المناطق.

وأكد بصل أن عشرات المناشدات من المواطنين وصلتنا منذ أيام وانقطع التواصل معهم، ولم نستطع الوصول لهم من شدة القصف وتواجد الاحتلال في هذه المناطق.

***نسف مربعات سكنية

ونوه بصل إلى أن مساحة عمل طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة، تقلصت كثيرا وأصبحت لا تتجاوز الـ 2 كيلو متر بسبب توغل جيش الاحتلال لمعظم المناطق في الشمال، فيما المناطق التي لم تتوغل إليها تتعرض لقصف شديد وعنيف على مدار الساعة.

وأكد أن الاحتلال لجأ على مدار 23 يومًا على نسف مربعات بأكملها، حيث وصلتنا إشارات من المواطنين بأن بعض المنازل التي تعرضت للنسف يتواجد بها مواطنون، لكن لم نستطع الوصول إليهم.

ولفت بصل إلى أن عدد الشهداء في شمال غزة ارتفع إلى مئات الشهداء والمصابين والمفقودين، منوهًا إلى أنه لا يزال عدد كبير من جثامين الشهداء الفلسطينيين في الشوارع ملقاة لم نستطع الوصول إليها.

ويتعرض شمال القطاع غزة لقصف مدفعي وجوي مكثف وإطلاق النار على كل من يتحرك ويتنقل من خلال الشوارع العامة أو الفرعية، بالتزامن مع نسف مربعات سكنية في منطقة الثوام والصفطاوي.

* أنقذوا شمال غزة

وناشد المتحدث باسم الدفاع المدني، المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة إنقاذ حياة أكثر من 200 ألف مواطن في شمال قطاع غزة، محاصرين من جيش الاحتلال ويتعرضون لأبشع الجرائم.

وقال بصل :" حتى اليوم لم تدخل أي مساعدات أو مستلزمات طبية إلى شمال قطاع غزة من قبل الجهات المعنية، وما يروجه الاحتلال من إدخال المساعدات للفلسطينيين كذب".

ويفرض جيش الاحتلال حصارا مطبقا على شمال غزة، الذي يعاني من نقص المياه الصالحة للشرب والأدوية والمواد الغذائية، ومنع إدخال المساعدات.

ودخلت حرب "إسرائيل" العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة يومها الـ 385 على التوالي، تزامنًا مع عمليات قصف مدفعي وجوي مُكثفة ومتواصلة ونسف منازل ومربعات سكنية.