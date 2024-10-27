عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، يوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى، ونظمت جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا صلوات وطقوسًا تلمودية في الساحة الشرقية من المسجد.

وشددت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وشهد المسجد الأقصى خلال عيد" العرش" اليهودي انتهاكات واقتحامات مكثفة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، تخللها أداء الكقوس التلمودية و"السجود المحلمي"، وتقديم "القرابين النباتية"، و"نفخ البوق" في الجهة الشرقية من المسجد.

واقتحم أكثر من 9100 مستوطن المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية.

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط والحشد في الأقصى، لحمايته من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية، الساعية لفرض وقائع جديدة بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الدعوات على ضرورة المحافظة على شد الرحال للأقصى، والرباط فيه بأعداد كبيرة، للتصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وكالة صفا