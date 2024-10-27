(حماس) تبارك عملية تل أبيب وتصفها بالرد الطبيعي على جرائم الاحتلال

ووصفت حركة "حماس" في بيان تلقته "الرسالة نت" العملية بـ "البطولية"، مشيرة إلى أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، ومجازره الوحشية المتواصلة خصوصاً في شمال قطاع غزة، حيث تُرتَكَب أبشع عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمدنيين الأبرياء.

وأكدت الحركة، على استمرار الشعب الفلسطيني "في تحدّيه لآلة القتل والإرهاب الصهيونية، وأنه على عهده بمواصلة مسيرة المقاومة والفداء، حتى كسر إرادة العدو الفاشي ودحره، وتدفيعه ثمن جرائمه الوحشية بحقّ شعبنا الفلسطيني".

وصباح اليوم، نفذ مقدسي عملية دهس أدت لإصابة 50 إسرائيليا، حالة 15 منهم خطيرة، اليوم بعد أن اصطدم بشاحنة في محطة للحافلات بالقرب من غليلوت شمالي تل أبيب.