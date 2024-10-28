اشتباكات واعتقالات في جنين ومداهمات في سلفيت

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم الاثنين، برفقة جرافة عسكرية، وتمركزت في شارع الناصرة، واحتجزت عدداً من الشبان عند دوار جميل.

فيما أعلنت "كتيبة جنين - سرايا القدس"، أن عناصرها تصدوا لقوات الاحتلال في محور الناصرة واستهدفوا جنود الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت ودهمت عدة منازل. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة ودهمت عدة منازل، عرف من أصحابها: معزوز الطقطق، وسامي أبو زاهر، وأبو بلال شاهين، وأبو أشرف زهد، وماهر الرمال، ويسار اشتية.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال اقتحاماتها اليومية لقرى ومدن في الضفة، ومهاجمة قاطفي الزيتون منذ بدء موسم القطاف في مطلع الشهر الجاري.

المصدر: العربي الجديد