النونو: نتنياهو يجعل من هذه الحرب حملة انتخابية لدعم ترامب

في تعليقه على المجازر المستمرة بحق المواطنين في قطاع غزة قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو: أن الاحتلال يدمر كل مقومات الحياة ويستهدف المستشفيات أمام مرآى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكن.

وأكد أن الاحتلال على مدى عام كامل لم يستطع تحقيق أهدافه التى أعلنها ولم يقم بفعل شيء سوى مجازر بحق الأطفال و النساء.

وقال النونو :" أن معركة طوفان الأقصى فتحت عدة جبهات على الاحتلال لم تكن لولا هذه المعركة المباركة، وجعلتنا نرى صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدك العدو بأراضينا المحتلة"

وفي تعقيبه على عودة المفاوضات أضاف :" أن ‏الاحتلال غير جاد في المفاوضات ويحاول المماطلة في كل جولة و نتنياهو لا يريدون الوصول إلى اتفاق، بل أن نتنياهو يجعل من هذه الحرب حملة انتخابية لدعم الرئيس الأمريكي السابق ترامب

وأكد النونو بأن موقف الحركة لن يتغير بما يخص إدارة قطاع غزة مضيفا:" ‌‌‏هناك لقاءات ومشاورات مستمرة بين حركة حماس وباقي الفصائل لوضع رؤية وطنية مشتركة لليوم التالي للحرب، و‌‌‌‏هناك إجماع فلسطيني ورؤية متفق عليها باستبعاد أي جهة غير فلسطينية في حكم الشعب الفلسطيني"

وخاطب النونو مجددا الأمة العربية طالبا منهم عدم الاعتياد على مجازر قطاع غزة، موجها حديثه إلى فلسطيني الضفة والداخل المحتل :" طوفان الأقصى فرصتنا القوية لإنهاء الاحتلال وطرده من أرضنا، وبأن المقاومة بكل أشكالها هي طريق الخلاص والتحرر من الاحتلال"