16 شهيد في استهداف منزل يعود لعائلة اللوح

قصف طيران الاحتلال الحربي، بعد مغرب اليوم الثلاثاء، مربعًا سكنيًا في مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، محدثًا دمارًا كبيرًا، أدى لارتقاء شهداء وإصابة العشرات من المدنيين.

وقصف طيران الاحتلال قصف مربعًا سكنيًا يقطنه فلسطينيون مدنيون، بالاضافة إلى أنه تم استهداف منزلًا مأهولًا بالسكان يعود لعائلة اللوح في محيط مسجد سليم أبو مسلم بمدينة بيت لاهيا.

وأدى القصف الجوي "العنيف" لارتقاء 16 شهيدًا وإصابة مواطنين آخرين؛ جلهم من الأطفال والنساء، عقب استهداف أكثر من ثلاثة منازل مأهولة.

وصرح الدفاع المدني: "‏مجزرة جديدة في بيت لاهيا، والمواطنون يناشدون طواقم الدفاع المدني والإسعافات، لكن للأسف محافظة شمال غزة بلا دفاع مدني ولا خدمات طبية".

يُشار إلى أن هذه هي المجزرة الثانية التي ترتكبها قوات الاحتلال في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، بينما أسفرت الأولى عن استشهاد 93 مدنيًا وإصابة وفقدان العشرات.

يتبع....