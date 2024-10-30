اقتحامات في القدس وقلقيلية وإغلاق محال صرافة في رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مناطق عدة في الضفة الغربية واعتدت على مواطنين كما أغلق محال صرافة في رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث اندلعت مواجهات في البلدة.

وتركزت المواجهات عند الجامع القديم، حيث أطلق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين.

ودهم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين، عرف منهم منزل المواطن محمد عيسى.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي، وأطلقت قنابل الصوت وسط سوق المدينة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في شوارع قلقيلية، كما نصبت كمائن عدة للشبان وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

واحتجزت قوات الاحتلال الشاب محمود نزال حيث اعتدت عليه بالضرب المبرح قبل الإفراج عنه.

وفي القدس المحتلة، جددت قوات الاحتلال اقتحام حي رأس شحادة بمخيم شعفاط شمال المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بأعداد كبيرة من جنودها إلى المخيم الذي يتعرض لاعتداءات متكررة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، ودهمت محال للصرافة في حي البالوع.

وأفاد شهود عيان أن الاقتجام استهدف شركة الخليج للصرافة برام الله، حيث علق لافتة على أبوابها تتضمن أمراً عسكريا بإغلاقها.