تطورات اليوم الـ 390 من الحرب على غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، يومها الـ 390 على التوالي، وسط ارتكاب المزيد من المجازر المروعة، وقصف مناطق مأهولة ومربعات سكنية على رؤوس قاطنيها، واستهداف النازحين والمدنيين العزل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق جباليا وبيت لاهيا، وبيت حانون ويفرض حصارا مطبقا لليوم الـ 26 على التوالي.

وخلال الحصار المطبق على شمال قطاع غزة، استشهد أكثر من 1000 فلسطيني، وأصيب الآلاف، عدا عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض، واعتقال المئات من المواطنين، وفقا لمعطيات رسمية.

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 143 شهيدًا ارتقوا وأصيب المئات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء؛ 132 منهم شمالي القطاع.

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجزرة ، عقب قصف مجموعة من المواطنين خلال انتظارهم وصول المساعدات في منطقة السودانية بمدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 6 مواطنين.

آخر التطورات

ونفذ جيش الاحتلال فجر الأربعاء ثلاثة استهدافات في لحظة واحدة بمدينتي خانيونس ودير البلح.

وارتقى 4 شهداء من عائلة الفرا، بينهم طفلة وامرأة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة الشيخ ناصر، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

والشهداء هم: عبد الجواد عبد الحميد الفرا (61 عامًا)، أريج عبد الجواد الفرا (27 عامًا)، جود ناصر الفرا (7 سنوات)، والمسنّة فاتن صلاح الفرا.

فيما ارتقى 3 آخرون في استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين، في منطقة البصة شمال غرب دير البلح، وسط قطاع غزة.

والشهداء هم: أنسام سالم محمد الرنتيسي (30عامًا)، جهاد احمد محمد حسونه (35عامًا)، كاظم حسين مصطفى بلاطة (46عامًا)

وسجلت إصابات في استهداف طائرات الاحتلال، خيام النازحين في منطقة الأهرامات، شمال غرب خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسط قصف وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية، وسماع انفجارات ضخمة تسمع فئالمنطقة ناجمة عن قيام جيش الاحتلال بنسف مبان غربي المخيم

وشن طيران الاحتلال غارة إسرائيلية تستهدف أرض حلاوة في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرقي المدينة.

وتجدد إطلاق النار والقصف المدفعي الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتعرض محيط المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة لقصف مدفعي.