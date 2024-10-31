أردوغان يدعو الضمير الحي للضغط على (إسرائيل) لوقف عدوانها على غزة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدول التي تمتلك "ضميرًا حيًا" إلى تكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها على فلسطين ولبنان.

وأشاد "أردوغان" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي بشير جمعة فاي في أنقرة، بالمواقف المشرفة للدول الإفريقية تجاه الأوضاع في غزة، معربًا عن تقديره لموقف السنغال الداعم لحل الدولتين.

وأضاف أن التاريخ أظهر للإمبرياليين في إفريقيا أن بناء مستقبل سلمي لا يمكن أن يتم على حساب الدم والمذابح، مشددًا على أن هذه الحقيقة ستتجلى أيضًا في غزة ولبنان.

وحذر الرئيس التركي من أن المنطقة تتجه نحو طوق نار خطير، متوقعًا أن تكون المرحلة المقبلة أكثر تعقيدًا، مؤكدًا على ضرورة أن تمارس الدول ذات الضمير الحي مزيدًا من الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 391 تواليا، تزامنا مع عمليات قصف مدفعي وجوي واستهداف مكثف لمختلف مناطق القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43 ألفًا و204 شهيدا، بالإضافة لـ 101 ألف و641 مصابين بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.