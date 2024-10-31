يونيسف: أونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة

قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الخميس، إن "أونروا هي وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تقدم الخدمات الأساسية والحماية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة".

وأيد الصندوق في بيان له، ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة بقوله "لا يوجد بديل للأونروا".

وأوضح أن "أونروا هي الوكالة الوحيدة المفوضة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين".

وأكدت "يونيسف"، أن "أونروا تدير مجموعة متنوعة من الخدمات الاجتماعية، ويعمل لديها أكثر من 18,000 موظف في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث يقدمون خدمات صحية وتعليمية واحتياجات أساسية أخرى للاجئين الفلسطينيين".

وأكدت أنه "لا يمكن لأي وكالة تابعة للأمم المتحدة أن تتولى هذه المسؤولية، وأن الأونروا لا غنى عنها لتقديم المساعدات العاجلة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل ملح".

وشددت "يونيسف"، على أن "أطفال غزة يواجهون واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.