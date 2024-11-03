مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــــ393

قالت وزارة الصحة في تقريرها اليوم أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيد و 192 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وحسب احصائية وزارة الصحة فقد اارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 43,314 شهيد و 102,019 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وقد استهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو عوف في حي تل الهوا إلى الجنوب الغربي من مدينة غزة وأرسلت مناشدات لانتشال شهداء وجرحى من المنزل .

وفي ظل استمرار العملية العسكرية شمال القطاع لليوم ال28 استمر القصف المدفعي يحاول الاحتلال تضيق الخناق على أهالي البلدة المتبقين في مخيم جباليا، وقد حاول اقتحام بلدة بيت لاهيا وحاصر مدارس الإيواء واستهدفها، وإخراج النازحين منها عبر ممر يقول أنه آمن للخروج إلى مدينة غزة.

وحسب مصادر إعلامية فقد أجلت وزارة الصحة عملية لتطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، بسبب الاستهداف المستمر للمدنين، والتي كان آخرها استهداف محيط عيادة الصبرا خلال عملية تطعيم الأطفال بالامس

كما نسف الاحتلال مبان سكنية في محيط مخيم جباليا واستهدف شرق المخيم بغارات إضافة إلى شمال بيت لاهيا ومطلع الليلة في العملية العسكرية المتواصلى على شمال غزة لليوم الــ28 على التوالي.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اكثر من 10 مواطنين بعد عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في مخيم الفوار جنوب الخليل، كما اصيب شاب بالرصاص في القدم، وتم اسعافه الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.